West Bengal: मालदा में अमित शाह के हेलिकॉप्टर को मिली लैंडिंग की इजाजत, रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर लगाया ये आरोप

West Bengal: पश्चिम बंगाल में रैली के आयोजन को लेकर बीजेपी और राज्य की ममता सरकार फिर से आमने-सामने है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल यानी 22 जनवरी को मालदा में रैली करने वाले है। पहले स्थानीय प्रशासन ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन विवाद के तूल पकड़ने के बाद मालदा प्रशासन ने सोमवार को इसकी इजाजत दे दी।

#UPDATE : Malda district administration has granted permission to BJP to land helicopter on 22 January at the ground opposite to Hotel Golden Park in Malda where the helicopter of CM lands too. https://t.co/ShHeKTWG78

मालदा प्रशासन ने होटल गोल्डन पार्क के सामने वाले उसी ग्राउंड पर अमित शाह के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत दी है जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरता है।

Union Min RS Prasad: At same helipad Mamata ji's helicopter landed few days ago. Some journalists went there, I have pictures, it is neat & clean. Helicopters are landing & can land. Based on baseless falsehood, by abuse of govt power, helicopter of Amit Shah ji had been denied. pic.twitter.com/xdOrCSvgra