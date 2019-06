इफ्तार को लेकर गिरिराज ने की नीतीश की आलोचना तो अमित शाह ने फोन पर दी 'चेतावनी'

इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना करना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भारी पड़ गया। इफ्तार में शामिल हुए नीतीश कुमार की फोटो शेयर करने और उसकी आलोचना करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फोन किया है और चेतावनी के लहजे में ऐसे बयानों से बचने को कहा है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर एनडीए के नेताओं खासकर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान आदि नेताओं की आलोचना की थी और नवरात्री के मौके पर ऐसे आयोजन नहीं करने को लेकर हमला बोला था।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को फोन करके बयान देने से बचने के लिए कहा (गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के साथ 'इफ्तार' पार्टियों में शामिल होने की तस्वीरें ट्वीट की थीं।)

दरअसल, इससे इफ्तार में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह के ट्वीट पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि वे ये सब मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं।

BJP President Amit Shah has called and asked Union Minister Giriraj Singh to avoid making statements (Singh tweeted pictures & commented on Bihar CM Nitish Kumar and other leaders attending 'Iftar' parties)