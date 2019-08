अमित शाह ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य में बाढ़ के चलते 31 लोगों की मौत हो चुकी है और चार लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चेन्नई से विशेष विमान के जरिये बेलागावी में सांब्रा हवाई अड्डे पर पहुंचे और सेना के विमान में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण के लिये रवाना हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और सुरेश अंगाड़ी, राज्य सभा सदस्य प्रभाकर कोरे और हुक्केरी से भाजपा विधायक उमेश कत्ती भी शाह के साथ थे।

