संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के लिए राजनाथ सिंह के घर पहुंचे अमित शाह और अन्य मंत्री

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे और राजनीतिक मामलों की उन सभी महत्वपूर्ण समितियों में भी शामिल रहेंगे, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं।

उल्लेखनीय है कि सिंह को सुरक्षा सहित मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की दो महत्वपूर्ण समितियों का पहले ही सदस्य बनाया जा चुका है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सरकार के सभी अहम राजनीतिक निर्णय लेती है। सिंह को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)तथा सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) का पहले ही सदस्य बनाया जा चुका है तथा अब वह सरकार की छह अहम समितियों का हिस्सा होंगे।

