अमित शाह की अध्यक्षता में BJP के पदाधिकारियों और राज्य प्रमुखों की बैठक

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) आज पार्टी की प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों और महासचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए उमा भारती, दिलीप घोष, वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव आदि जैसे नेता पहुंचे हैं। बैठक का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक चुनावों के कार्यक्रम सहित ब्यौरे को अंतिम रूप देना है। संगठनात्मक चुनाव की इस प्रक्रिया के तहत आगे चल कर पार्टी के नये अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकेगा।

Delhi: BJP leaders Dilip Ghosh, Vasundhara Raje Scindia, Uma Bharti and others arrive at BJP headquarters to attend meeting of party national office bearers and state-heads. The meeting will be chaired by party chief Amit Shah. pic.twitter.com/nNU9tCKX8I