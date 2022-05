अमित शाह का बंगाल दौरा; मिशन-2024 की तैयारी पर करेंगे चर्चा, भाजपा में कलह दूर करने की भी कोशिश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने और राज्य भाजपा के आंतरिक कलह पर रोक लगाने के लिए 5 मई से पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे।

Wed, 04 May 2022 06:38 AM

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Wed, 04 May 2022 06:38 AM

