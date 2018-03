कर्नाटक: अमित शाह बोले- मर रहें किसान, सो रही सिद्धारमैया सरकार

चुनाव आयोग के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐलान करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि किसान मर रहे हैं और सरकार सो रही है। शाह ने कर्नाटक के दावनगेरे में किसानों के आत्महत्या के मामले पर कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां किसान आत्महत्या की संख्या काफी कम है।

शाह ने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों में किसान आत्महत्या के आंकड़े काफी कम है।

On one hand their party President talks about uniting Hindus, Muslims, Sikhs & Christians, on the other hand their CM is creating a divide between Hindus, such a major internal-conflict is not there in any other party: Amit Shah in Davanagere #Karnataka pic.twitter.com/uWmMAp8pbW