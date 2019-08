गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, आज कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौर पर गुजरात आ रहे हैं। इस दौरान वह गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू) के दीक्षांत समारोह समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बुधवार की देर रात अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत सीएम रूपाणी ने किया। अमित शाह का अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के देश के पहले स्वचालित बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है।

पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि चूंकि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद गृहमंत्री शाह का गुजरात का यह पहला दौरा है, लिहाजा भाजपा कार्यकर्ता बुधवार रात अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उनके उतरने के बाद उनका भव्य स्वागत करेंगे। गृहमंत्री बृहस्पतिवार को साइंस सिटी में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाह उसी स्थान से बिजली से चलने वाली नव अधिग्रहीत सिटी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।

Gujarat: Home Minister & BJP President Amit Shah arrives at Ahmedabad Airport; received by CM Vijay Rupani & Deputy CM Nitin Patel. He'll tomorrow take part in several programmes including the tree plantation drive of Ahmedabad Municipal Corporation pic.twitter.com/Ut36AQx1Or