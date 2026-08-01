गृहमंत्री शाह ने मानसून में बाढ़ प्रभावित राज्यों को एसडीआरएफ के तहत ₹2,117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी- केन्द्र सरकार एनडीआरएफ़ की टीमों की पूर्व-तैनाती सहित सभी संभव...

गृहमंत्री शाह ने मानसून में बाढ़ प्रभावित राज्यों को एसडीआरएफ के तहत ₹2,117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी - केन्द्र सरकार एनडीआरएफ़ की टीमों की पूर्व-तैनाती सहित सभी संभव लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करा रही है

विदित जानकारी - क्षति के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी ) भेजे जा चुके हैं

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ ) के केन्द्रीय अंश से ₹2,117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। गृहमंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव तथा पुनर्वास कार्यों के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है।

सहायता उपाय मानसून के दौरान केन्द्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी कर रही है। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ ) की टीमों की पूर्व-तैनाती तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

क्षति के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी ) भेजे जा चुके हैं। असम में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए दो बार आईएमसीटी भेजी गई है और नागालैंड सरकार के अनुरोध पर राज्य के लिए भी आईएमसीटी का गठन किया जा रहा है।

प्राप्त राशि बाढ़ प्रभावित सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की एसडीआरएफ की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। राहत कार्यों के लिए संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात तथा महाराष्ट्र को लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दस्तावेजी औपचारिकताओं में छूट देते हुए एसडीआरएफ की पहली किस्त की उपयुक्त अग्रिम राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹44.55 करोड़, असम को ₹379.35 करोड और गुजरात को ₹500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की एसडीआरएफ की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, को केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹193.95 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ तथा ओडिशा को, जिसे पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ जारी किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव एवं त्वरित प्रतिक्रिया कार्यों के लिए कुल ₹2,117.85 करोड़ की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।