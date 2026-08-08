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देश में स्वरोजगार, समृद्धि बढ़ाने का तंत्र बनेंगे सहकारी बैंक : शाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में कहा कि शहरी सहकारी बैंक भारत को समृद्ध बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला मजबूत तंत्र विकसित करेंगे। उन्हें बैंकों से नवीनतम तकनीकों को अपनाने और ग्राहक सेवाएं आधुनिक बनाने का आग्रह किया। उन्होंने सहकारी बैंकों के महत्व पर जोर दिया और सभी यूसीबी को एनयूसीएफडीसी से जुड़ने की अपील की।

देश में स्वरोजगार, समृद्धि बढ़ाने का तंत्र बनेंगे सहकारी बैंक : शाह

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भारत को समृद्ध बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला मजबूत तंत्र विकसित करेंगे। उन्होंने सहकारी बैंकों से नवीनतम तकनीकों से जुड़ने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवाओं को आधुनिक बनाने को भी कहा। शाह मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए देशवासियों को समृद्ध बनाना जरूरी है। इसके लिए हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले मजबूत तंत्र की जरूरत होगी। शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक ऐसा कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है。

अमूल का अनुभव

शाह ने अमूल के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे कई सहकारी समितियों ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया, जिसका टर्नओवर अब 1.25 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनना है, तो यूसीबी अर्थव्यवस्था में अकेले कारोबार करने वालों या उद्यमियों को सपोर्ट करके अहम भूमिका निभाएंगे।

सहकारी बैंकों से अपील

सहकारिता मंत्री ने सभी शहरी सहकारी बैंकों से एक साल के भीतर एनयूसीएफडीसी से संबद्ध होने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंकों में से 690 पहले ही इस संस्था के सदस्य बन चुके हैं। बाकी यूसीबी को भी एक साल के भीतर इसका हिस्सा बन जाना चाहिए。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमित शाह ने किस विषय पर बात की?
अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंक और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले तंत्र पर बात की।
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