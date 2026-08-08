देश में स्वरोजगार, समृद्धि बढ़ाने का तंत्र बनेंगे सहकारी बैंक : शाह

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भारत को समृद्ध बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला मजबूत तंत्र विकसित करेंगे। उन्होंने सहकारी बैंकों से नवीनतम तकनीकों से जुड़ने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवाओं को आधुनिक बनाने को भी कहा। शाह मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए देशवासियों को समृद्ध बनाना जरूरी है। इसके लिए हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले मजबूत तंत्र की जरूरत होगी। शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक ऐसा कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है。