अमित शाह बोले-मुझसे गलती हो गई, लेकिन कर्नाटक की जनता नहीं करेगी

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चुनावी राज्य कर्नाटक में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मैसूर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'जुबान फिसल जाने की वजह से मैंने सिद्धारमैया सरकार की जगह येदुरप्पा सरकार को भ्रष्ट बता दिया और पूरी कांग्रेस पार्टी खुशी से झूमने लगी। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि मैंने गलती कर दी है लेकिन कर्नाटक की जनता ये गलती नहीं करेगी।' अमित शाह ने कर्नाटक में भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए सिद्धारमैया सरकार को दोषी ठहराया।

अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस के राज में भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हुई हत्या की हम कड़ी निंदा करते हैं। अभी तक हमारे 24 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। वे आजाद घूम रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार का अंत अब नजदीक आ गया है और राज्य में भाजपा की सरकार आई तो हम पाताल से भी ढूढ़कर हत्यारों को निकाल लाएंगे।'अमित शाह ने मैसूर राजघराने के सदस्यों से मैसूर पैलेस जाकर मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी मौजूद थे।

In a slip of tongue, I said that Yeddyurappa govt is corrupt instead of Siddaramaiah's, & the entire Congress party started to rejoice. I want to tell Rahul Gandhi, that I might have made a mistake but the people of Karnataka will not: Amit Shah in Mysuru. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/IvYhbe8Yt3