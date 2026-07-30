शाहाबाद दुग्ध संघ के एमडी अमित सुमन जेडईसी में सदस्य निर्वाचित

फोटो : आरा सुधा डेयरी के एमडी अमित कुमार सुमन। इंडियन डेयरी एसोसिएशन पूर्वी क्षेत्र कोलकाता की ओर से आयोजित आईडीए (इंडियन डेयरी एसोसिएशन), ईजेड-2026 के जेडईसी चुनाव में

आरा, एक संवाददाता। इंडियन डेयरी एसोसिएशन पूर्वी क्षेत्र कोलकाता की ओर से आयोजित आईडीए (इंडियन डेयरी एसोसिएशन), ईजेड-2026 के जेडईसी चुनाव में शाहाबाद दुग्ध संघ आरा के प्रबंध निदेशक (एमडी) अमित कुमार सुमन सदस्य (पेशेवर और योजनाकार) के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

उपलब्धियों पर खुशी एमडी श्री सुमन की इस उपलब्धि पर दुग्ध संघ और क्षेत्र के डेयरी उ‌द्योग से जुड़े लोगों में खुशी है। पहली बार ऐसा हुआ है, जब शाहाबाद दुग्ध संघ के किसी पदाधिकारी को आईडीए के पूर्वी क्षेत्र की जेडईसी में इस महत्वपूर्ण पद पर निर्विरोध चुना गया है। वर्तमान में अमित कुमार सुमन शाहाबाद दुग्ध संघ के एमडी के रूप में कार्यरत हैं।

लीडरशिप का योगदान इनके नेतृत्व में संघ ने दूध संकलन, उत्पाद गुणवता, किसानों की आय वृ‌द्धि और आधुनिक डेयरी प्रबंधन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। पेशेवर प्रबंधन और योजनाबद्ध विकास के उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें जेडईसी में यह दायित्व सौंपा गया है। इसे लेकर श्री सुमन ने कहा जेडईसी में सदस्य के रूप में चुने जाने पर आभारी हूं और प्रयास रहेगा कि पूर्वी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों, विशेषकर बिहार के किसानों को आईडीए के मंच के माध्यम से बेहतर तकनीक, बाजार और नीतिगत सहयोग मिले। सहकारिता को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और योगदान दिया जा सके यही लक्ष्य है।

अन्य पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया इंडियन डेयरी एसोसिएशन पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी बधाई देते हुए कहा कि उनके पेशेवर अनुभव और योजनाकार दृष्टिकोण से जेडईसी को नई दिशा मिलेगी और क्षेत्र में डेयरी विकास को गति मिलेगी। शाहाबाद दुग्ध संघ के सभी कर्मचारियों, दुग्ध उत्पादक सदस्यों और निदेशक मंडल ने श्री सुमन को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं。