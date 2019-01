विवादों के बीच संजीव खन्ना और दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए

कानून एवं न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश माहेश्वर और दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव खन्ना को बुधवार को उनकी पदोन्नति कर सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया।

यह आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर के बाद जारी किया गया, जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पांच जजों की तरफ से की गई थी। जिसके बाद कानूनी बिरादरी में इस पर सवाल खड़े किए गए।

