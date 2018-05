कर्नाटक में 'नाटक' के बीच पीएम मोदी ने देवगौड़ा को दी जन्मदिन की बधाई

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बी.एस. येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) सुप्रीमो एच.डी. देवगौड़ा से बात की है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीघार्यु की कामना करता हूं।

येदियुरप्पा को कनार्टक विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। कांग्रेस और जेडीएस ने भाजपा पर उनके नए निर्वाचित विधायकों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, क्योंकि बहुमत के लिए जरूरी 112 सीटों में से भाजपा आठ सीट दूर है। जेडीएस ने जहां अपनी सहयोगी बीएसपी के साथ मिलकर 38 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने 78 सीटें जीती हैं, जबकि 104 सीटें जीतकर भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्यपाल वजुभाई वाला ने गुरुवार को येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया था और 15 दिनों के भीतर सदन में बहुमत साबित करने को कहा है।

कर्नाटक की राजनीति पर प्रकाश राज ने कसा तंज, नेताओं को कही ये बात

Spoke to our former Prime Minister Shri HD Deve Gowda Ji and conveyed birthday wishes to him. I pray for his good health and long life.

येदियुरप्पा सरकारः दिन, साल या पूरा कार्यकाल, जानें क्या हैं आसार

Birthday greetings to my valued colleague and senior leader Shri Thaawarchand Gehlot Ji. Thaawarchand Ji is at the forefront of our efforts to fulfil Dr. Ambedkar’s vision. He has been leading his ministry with utmost dedication. I pray for his long and healthy life. @TCGEHLOT