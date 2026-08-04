फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ आठ खिलाड़ियों का चयन
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हाथरस: उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जनपद अमेठी में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उ.प्र फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जनपद-अमेठी में दिनांक 10 से 17 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा7 चार अगस्त को जिला स्तरीय ट्रॉयल का आयोजन काशीनरेश यादव की देखरेख में वर्षा रानी ने लिया। चयनित खिलाडी मण्डल स्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेगें जिसका आयोजन आज दोपहर दो बजे से महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जायेगा। चयनित खिलाड़ियों में डॉली धनगर,लवली धनगर,रचना,काजल उपाध्याय,स्वेता कुमारी,राधा,तनिष्का और साधना सिंह का चयन किया गया।
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