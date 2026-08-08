भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे तूफानी अध्याय में अमेठी की धरती भी शामिल थी। जब गांधीजी ने करो या मरो का आह्वान किया, तो अमेठी के गांवों में स्वतंत्रता

अमेठी की अलख: नज्म पर छह महीने, तिरंगे पर कारावास, आजादी के 3 महीने बाद भी जेल में

चिन्तामणि मिश्रा, संवाददाता, अमेठी। भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे तूफानी अध्याय में अमेठी की धरती भी शामिल थी। जब गांधीजी ने करो या मरो का आह्वान दिया, तो अमेठी के गांवों में स्वतंत्रता की अलख जग उठी। अमेठी उस समय अस्तित्व में नहीं था - वर्तमान जिले का बड़ा हिस्सा सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों में विभाजित था। इसके बावजूद यहां के हजारों नागरिक इस ऐतिहासिक आंदोलन में कूद पड़े। गांधीजी के आगमन की खबर जब अमेठी पहुंची, तो पूरा क्षेत्र सक्रिय हो उठा। गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर बाबू गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी का भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों की भावभीनी भेंट ने गांधीजी को अभिभूत कर दिया - 100 रुपये की थैली उन्हें सौंपी गई, जो उस समय की एक बड़ी आर्थिक सहायता थी। बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर जुटे और आजादी की लड़ाई के लिए उनका जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया।

स्वतंत्रता संग्राम का आगाज लेकिन यह स्वागत केवल शुरुआत थी। जब 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की आधिकारिक घोषणा हुई, तो अमेठी के गांवों में विद्रोह की आग भड़क उठी। गांव-गांव में नारे गूंजने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन अंग्रेजों का दमन भी उतना ही कठोर था।

क्रांतिकारियों की कहानियां कोरारी के बाबू बैजनाथ सिंह की कहानी सबसे दिलकश है। उन्होंने 1939 में एक नज्म पढ़ी थी जिसकी शायिराना बातें अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगीं कि उन्हें छह महीने की सजा दी गई। नज्म की पंक्तियां थीं: "किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है... तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। बस एक नज्म पढ़ने के लिए जेल! लेकिन बैजनाथ सिंह ने हार नहीं मानी। 1 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हुए उन्होंने फिर से गिरफ्तारी दी। इस बार उन्हें नौ महीने की कैद और 400 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने फिर भाग लिया और छह महीने की कड़ी कैद की सजा स्वीकार की।

उधर, गौरीगंज के रामनाथ सिंह आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरे बन गए। स्वतंत्रता संग्राम के लिए वे बार-बार कारावास भोगते रहे। रौजा के देवकीनंदन शर्मा को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 12 मार्च 1944 तक लगभग 20 महीने तक नैनी जेल में रहना पड़ा। कौहार के बलदेव प्रसाद शास्त्री को तीन महीने की नजरबंदी की सजा हुई। किटियावां के हरिनारायण सिंह को भी दो महीने के लिए नजरबंद रखा गया।

गुलामी की जंजीरों में संघर्ष त्रिशुंडी के जोखू को आंदोलन में भाग लेने पर नौ महीने की कैद और 20 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। पालपुर जगदीशपुर के प्रयाग प्रसाद दुबे उस समय के सबसे दुर्धर्ष क्रांतिकारी माने जाते थे। 15 अगस्त 1942 को गिरफ्तार होते ही उन्हें 12 नवंबर को सुल्तानपुर जेल से नैनी जेल भेजे गए। वहां फरवरी 1944 तक कैद रहा।

लेकिन जागेश्वरगंज के लखपति सिंह की कहानी सबसे दिल तोड़ देने वाली है। स्वामीनारायण देव की प्रेरणा से वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और जीवनभर ब्रह्मचारी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को उन्हें पकड़ा गया और 12 नवंबर को सुल्तानपुर से नैनी जेल भेजे गए। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब भी लखपति सिंह जेल में थे। वे 20 नवंबर 1947 को ही रिहा किए गए - आजादी के तीन महीने बाद! पांच साल से ज्यादा समय उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे काटा। जब देश आजाद हुआ, तो वे वहां नहीं थे, लेकिन जेल में थे। उनके अतुलनीय योगदान को स्वीकार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1972 को लाल किले में उन्हें सम्मानित किया था।

अन्य क्रांतिकारी और उनकी कुर्बानियां पिपरी के वंश गोपाल दुबे को 16 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और छह महीने की कठोर सजा दी गई। खेरौना के रामदुलारे द्विवेदी को छह महीने की कैद और छह महीने की नजरबंदी की दोहरी सजा सहनी पड़ी। दतनपुर कटारी के गुरु प्रसाद सिंह को भी 15 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक जेल में रखा गया।

किटियावां के राम बहादुर सिंह की गाथा भी अलग ही है। 1942 में उन्हें छह महीने की सजा दी गई। लेकिन उन्होंने सजा काट करके भी हार नहीं मानी। 26 जनवरी 1944 को जब भारत के संविधान को पूरा किया गया, तो राम बहादुर सिंह दिल्ली के इंडिया गेट पर भारतीय तिरंगा फहराने के लिए निकल गए। यह एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन अंग्रेजों के लिए यह बगावत थी। उन्हें फिर से कारावास की सजा दी गई। यह उनके साहस और देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।

ये सभी नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से दर्ज हैं। डॉ. राकेश पांडे द्वारा लिखी पुस्तक उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम - अमेठी" में इन सभी क्रांतिकारियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है।

अमेठी की धरती ने जो सपना देखा था, उसे गांधीजी का स्वागत करके पूरा नहीं किया। उसे पूरा करने के लिए ये सेनानी जेल की सलाखों तक गए, कविताओं को अपराध बना दिया गया, और तिरंगा फहराना भी बगावत बन गया। लेकिन आजादी के लिए उनका प्रेम कभी कमजोर नहीं पड़ा। यह है अमेठी की अलख - साहस, बलिदान और शाश्वत स्वतंत्रता के लिए एक अटूट संकल्प।