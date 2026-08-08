अमेठी में गांव-गांव उठी थी अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज

अमेठी की धरती का आजादी की लड़ाई में योगदान अद्वितीय है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानीय लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सक्रिय रहे। गौरीगंज निवासी रामनाथ सिंह और बाबू गिरिराज सिंह जैसे कई क्रांतिकारी जेल गए और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया।

अमेठी। आजादी की लड़ाई में अमेठी की धरती का योगदान भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में अमेठी जिला अस्तित्व में नहीं था। वर्तमान जिले का बड़ा हिस्सा तत्कालीन सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों में आता था। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान होते ही यहां के गांवों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठने लगी। किसी ने लोगों को आंदोलन के लिए संगठित किया तो किसी ने गिरफ्तारी देकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। इतिहास के पन्ने इन क्रांतिकारियों की वीर गाथा गा रहे हैं। गौरीगंज के रोहसी बुजुर्ग निवासी रामनाथ सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए। वहीं बाबू गिरिराज सिंह ने गौरीगंज में महात्मा गांधी का स्वागत किया था। स्थानीय लोगों ने गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर 100 रुपए की थैली भेंट की थी। गांधीजी के पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और आजादी की लड़ाई को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ा।

क्रांतिकारियों की कहानियाँ रौजा के देवकीनंदन शर्मा नौ अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए और 12 मार्च 1944 को मुक्त किए गए। कौहार के बलदेव प्रसाद शास्त्री तीन महीने नजरबंद रहे। किटियावां निवासी हरिनारायण सिंह को दो महीने नजरबंद रखा गया। त्रिशुंडी निवासी जोखू को आंदोलन में भाग लेने पर नौ महीने की सजा और 20 रुपये जुर्माना हुआ। पालपुर जगदीशपुर क्षेत्र के प्रयाग प्रसाद दुबे को जबरदस्त क्रांतिकारी थे। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 15 अगस्त 1942 को नजरबंद किए जाने के बाद 12 नवंबर को सुल्तानपुर जिला जेल से नैनी जेल भेजे गए। वहां से फरवरी 1944 में रिहा हुए। जागेश्वरगंज निवासी लखपति सिंह स्वामीनारायण देव की प्रेरणा से कांग्रेस में आए थे। वह जीवनभर ब्रह्मचारी रहे और कई बार जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए और 12 नवंबर को सुल्तानपुर से नैनी जेल भेजे गए। वह 20 नवंबर 1947 को मुक्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए 15 अगस्त 1972 को लाल किले में प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया था।

क्रांतिकारी नायक किसी ने तिरंगा उठाया तो किसी ने जेल की सलाखें स्वीकार कीं। पिपरी, मुसाफिरखाना निवासी वंश गोपाल दुबे 16 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए। 15 अक्टूबर तक हवालात में रहे। इसके बाद छह महीने की कठोर सजा मिली और पांच अप्रैल 1943 को जिला कारागार सुल्तानपुर से रिहा हुए। कोरारी निवासी बाबू बैजनाथ सिंह को 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर छह महीने की कड़ी कैद हुई। खेरौना निवासी रामदुलारे द्विवेदी को छह महीने की कैद और छह महीने नजरबंदी की सजा मिली। दुबेपुर मजरे वीररामपुर, शाहगढ़ निवासी प्रताप नारायण दुबे 21 अगस्त को हापुड़ में आंदोलन करते हुए गिरफ्तार हुए। 11 नवंबर को तीन महीने की सजा सुनाई गई और 10 फरवरी को जेल से रिहा हुए।

गिरफ्तारी और सजा दतनपुर कटारी निवासी गुरु प्रसाद सिंह भी 15 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए और लंबे समय तक जेल में रहे। किटियावां निवासी राम बहादुर सिंह को 1942 में गिरफ्तार कर छह महीने की सजा दी गई। इसके बाद 26 जनवरी 1944 को दिल्ली के इंडिया गेट पर झंडा फहराने के कारण भी उन्हें कारावास की सजा हुई। इन सभी क्रांतिकारियों का वर्णन डॉ. राकेश पांडे द्वारा लिखी पुस्तक उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम-अमेठी में भी है।

नज्म का प्रभाव ‘बगावत’ नज्म बनी थी अंग्रेजों की नजर में जुर्म। कोरारी निवासी बाबू बैजनाथ सिंह ने 1939 में थाना बल्दीराय में ‘बगावत’ नज्म पढ़ी तो उन्हें छह महीने की सजा हुई। नज्म की पंक्तियां थीं “किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है... तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है।” 1 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने पर नौ महीने की सजा और 400 रुपये जुर्माना हुआ। अपील के बाद रिहा हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर फिर छह महीने की कड़ी कैद हुई।