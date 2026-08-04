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लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की बैठक में लेखपालों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण और स्थानांतरण सुविधा की मांग की गई। विशेष भत्ता, वाहन भत्ता, तकनीकी सुविधाएं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी अपील की गई।

लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

अमेठी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय बैठक में पारित प्रस्तावों और लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर लेखपालों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शासन स्तर पर लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई। संघ ने राजस्व लेखपालों को शासनादेश के अनुसार स्थानांतरण की सुविधा देने और ऑनलाइन पोर्टल को पुनः खोलकर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही है। ज्ञापन में तहसीलों में लंबे समय से तैनात लेखपालों के स्थानांतरण, नियमानुसार कार्य आवंटित करने तथा अनावश्यक कार्यभार कम करने की मांग भी शामिल रही। लेखपालों ने शासनादेश के अनुरूप विशेष भत्ता, वाहन भत्ता, तकनीकी सुविधाएं और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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इस दौरान कुलदीप यादव, मनीष और गौरव सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे।

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