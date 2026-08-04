प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष बने डा. प्रदीप
अमेठी में मंगलवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन सीएमओ डा. अंशुमान सिंह की देखरेख में किया गया। सभी पदों पर एकल नामांकन होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। डा. प्रदीप तिवारी जिलाध्यक्ष, डा. राजीव सौरभ सचिव, और अन्य पदों पर नवनिर्वाचित व्यक्ति चुन लिए गए।
अमेठी। मंगलवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन सीएमओ डा. अंशुमान सिंह की देखरेख में किया गया। सभी पदों पर एकल नामांकन होने के कारण सभी पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। जिसमें डा. प्रदीप तिवारी को संघ का जिलाध्यक्ष, डा. राजीव सौरभ सचिव, डा. संध्या सिंह चौहान उपाध्यक्ष महिला, डा. अपनीश चन्द्रा उपाध्यक्ष सामान्य, डा. शैलेश कुमार गुप्ता वित्त सचिव, डा. पीताम्बर कनौजिया सम्पादक व डा. आलोक मिश्र कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित घोषित हुए। सीएमओ ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए चिकित्सीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण व चिकित्सकों के हितों के संरक्षण के लिए काम करने की अपील की।
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