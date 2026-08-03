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1426 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान की बनी सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग ने 1426 शिक्षकों की प्रोन्नत वेतनमान के लिए सूची तैयार की है। अब विकासखंड स्तर पर शिक्षकों की वरिष्ठता का क्रम निर्धारित किया जाएगा। 22 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक पात्र होंगे, लेकिन 20 प्रतिशत शिक्षकों का ही चयन किया जाएगा।

1426 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान की बनी सूची

अमेठी। संवाददाता बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 1426 शिक्षकों की प्रोन्नत वेतनमान के लिए सूची तैयार कर ली है। सूची को संबंधित विकासखंडों को भेज दिया गया है। अब ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की वरिष्ठता का क्रम निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद पात्र शिक्षकों का चयन कर उन्हें प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।एक ही पद पर 22 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके और चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक प्रोन्नत वेतनमान के लिए पात्र होंगे। हालांकि, सभी पात्र शिक्षकों को एक साथ इसका लाभ नहीं मिलेगा। शासन की व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर कुल पात्र शिक्षकों में से 20 प्रतिशत शिक्षकों का चयन किया जाएगा।

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वरिष्ठ सहायक विकास तिवारी ने बताया कि प्रोन्नत वेतनमान के लिए 1426 शिक्षकों की सूची तैयार कर सभी विकासखंडों को भेज दी गई है। ब्लॉक स्तर पर सूची का परीक्षण करने के साथ ही शिक्षकों की सेवा अवधि, चयन वेतनमान प्राप्त करने की स्थिति और वरिष्ठता का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद वरिष्ठता क्रम तैयार कर पात्र शिक्षकों की अंतिम सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। बीएसए संजय तिवारी ने कहा कि ब्लॉकों से वरिष्ठता क्रम प्राप्त होने के बाद पात्र शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शासन की व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर 20 प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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