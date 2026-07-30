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शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों को मिलेंगे 8 करोड़ रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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अमेठी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए लगभग आठ करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि बच्चों की उपस्थिति और नामांकन सत्यापन के बाद उनके खातों में डाली जाएगी। 431 निजी विद्यालयों में 7195 बच्चे नामांकित हैं। प्रत्येक छात्र को 5000 रुपये की शैक्षिक सामग्री और 450 रुपये मासिक शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी।

शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों को मिलेंगे 8 करोड़ रुपये

अमेठी, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जिले में करीब आठ करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि बच्चों के विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने और नामांकन की स्थिति का सत्यापन पूरा होने के बाद उनके खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत जिले के 431 निजी विद्यालयों में कुल 7195 बच्चे नामांकित हैं। आरटीई के तहत चयनित बच्चों को कापी-किताब, यूनिफार्म सहित अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार रुपये प्रति छात्र की दर से धनराशि दी जानी है। इसके लिए जिले में करीब चार करोड़ 16 लाख रुपये भेजे जाएंगे। वहीं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 450 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि दी जाएगी। अब तक आरटीई के तहत बच्चों की फीस के लिए 11 माह की धनराशि का भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इसमें एक माह की बढ़ोतरी करते हुए 12 माह की फीस दी जाएगी। इस तरह प्रत्येक बच्चे के लिए 450 रुपये प्रतिमाह की दर से पूरे 12 माह की फीस का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जिले में करीब तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि भेजने की तैयारी है。

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धनराशि जारी करने की प्रक्रिया

धनराशि जारी करने से पहले बच्चों के नामांकन और विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति का सत्यापन कराया जा रहा है। डीसी सामुदायिक शिक्षा प्रवीण सिंह ने बताया कि जिन निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकित बच्चों की संख्या 50 से अधिक है, वहां सीडीओ के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमों से सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारी विद्यालय पहुंचकर बच्चों के नामांकित, उपस्थिति और अन्य अभिलेखों की जांच कर रहे हैं। वहीं जिन विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों की संख्या 50 से कम है, वहां संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यापन के दौरान यह देखा जा रहा है कि नामांकित बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ने आ रहे हैं या नहीं। साथ ही विद्यालयों के अभिलेखों में दर्ज बच्चों की जानकारी का मिलान भी किया जा रहा है।

सत्यापन रिपोर्ट और धनराशि का वितरण

बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद पात्र बच्चों के लिए निर्धारित धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों को समय से कापी-किताब और यूनिफार्म के लिए सहायता मिल सकेगी तथा निजी विद्यालयों की फीस का भुगतान भी किया जा सकेगा।

सामान्य प्रश्न

आरटीई के तहत कितने बच्चों का नामांकन किया गया है?
जिले के 431 निजी विद्यालयों में कुल 7195 बच्चे नामांकित हैं।

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