शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों को मिलेंगे 8 करोड़ रुपये

अमेठी, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जिले में करीब आठ करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यह धनराशि बच्चों के विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने और नामांकन की स्थिति का सत्यापन पूरा होने के बाद उनके खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत जिले के 431 निजी विद्यालयों में कुल 7195 बच्चे नामांकित हैं। आरटीई के तहत चयनित बच्चों को कापी-किताब, यूनिफार्म सहित अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार रुपये प्रति छात्र की दर से धनराशि दी जानी है। इसके लिए जिले में करीब चार करोड़ 16 लाख रुपये भेजे जाएंगे। वहीं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 450 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि दी जाएगी। अब तक आरटीई के तहत बच्चों की फीस के लिए 11 माह की धनराशि का भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इसमें एक माह की बढ़ोतरी करते हुए 12 माह की फीस दी जाएगी। इस तरह प्रत्येक बच्चे के लिए 450 रुपये प्रतिमाह की दर से पूरे 12 माह की फीस का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जिले में करीब तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि भेजने की तैयारी है。