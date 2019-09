हिंदी गाने 'बदलूराम का बदन' पर थिरके अमेरिकी सैनिक, देखें वीडियो

इन दिनों अमेरिकी सैनिक अड्डे लेविस मेकॉर्ड में भारत और अमेरिका की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। 5 सितंबर को शुरू हुआ यो युद्धाभ्यास 18 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से इस युद्धाभ्यास का एक वीडियो सामने है जिसमें दोनों देशों के सैनिक असम रेजीमेंट के मार्चिंग सॉन्ग 'बदलूराम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है' पर थिरक रहे हैं।

बता दें कि ये भारत और अमेरिका के बीच का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ये युद्धाभ्यास एक साल भारत में तो दूसरे साल अमेरिका में आयोजित होता है। दोनों सेनाओं की ओर से जारी वीडियो में सैनिक पैरों को हिलाते हुए ताली बजा रहा हैं और गाना गा रहे हैं।'

#WATCH Indian and American soldiers sing and dance on the Assam Regiment's marching song ‘Badluram ka badan zameen ke neeche hai’ during Exercise 'Yudhabhyas' being carried out at Joint Base Lewis, McChord in the United States of America pic.twitter.com/6vTuVFHZMd