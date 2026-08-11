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अमीन प्रशिक्षण के लिए नामांकन जारी, 14 तक मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर प्रखंड में अमीन प्रशिक्षण के लिए नामांकन जारी है, जो 14 अगस्त तक चलेंगे। दो पासपोर्ट साइज फोटो, योग्यता प्रमाणपत्र और आधार कार्ड जमा करने होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए और एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए 300 रुपए है।

अमीन प्रशिक्षण के लिए नामांकन जारी, 14 तक मौका

जमशेदपुर। जमशेदपुर प्रखंड में अमीन प्रशिक्षण के लिए नामांकन जारी है। 14 अगस्त तक नामांकन लिया जा सकता है। इसके लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, योग्यता प्रमाणपत्र आधार कार्ड जमा करना है। आरक्षण का दावा करने वालों को जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए सामान्य व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को 350 और एससी, एसटी, महिला व दिव्यांग को मात्र 300 रुपए नामांकन शुल्क लिया जा रहा है। नामांकन के बाद 23 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू होगा। नव भारत संस्थान चास, बोकारो ने इसका आयोजन जमशेदपुर के बीडीओ सुमित प्रकाश की अनुमति से इसका आयोजन किया है। प्रशिक्षण प्रभारी प्रभु शंकर सिंह ने बताया कि मैट्रिक या उच्च योग्यताधारी इसके लिए पात्र होंगे।

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प्रशिक्षण जमशेदपुर प्रखंड में ही दिया जाएगा।

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