असम में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि एक कोरोना मरीज के घर जाने वाली सड़क खराब थी और उसका घर रिमोट इलाके में था तो उसे 1 किमी तक मरीज को साइकिल पर लादकर एम्बुलेंस तक लाना पड़ा। बता दें कि मरीज कोरोना पॉजिटिव था और तबियत बिगड़ने पर उसने एम्बुलेंस को बुलाया लेकिन उसका घर ऐसे इलाके में था जहां किसी भी वाहन का जाना बेहद मुश्किल था। इसके बाद ड्राइवर ने मरीज को साइकिल पर लाने का फैसला किया। मरीज का घर कछार जिले के तेलिछारा गाँव में था जहां जाने वाली सड़क खराब थी।

Assam: Driver of a 108 ambulance says he carried a COVID patient on a bicycle for over 1-km to the ambulance as the road leading to Telichhara village in Cachar district was unmotorable.



"We asked his family to bring him to the ambulance but they refused," said Badruddin (29.05) pic.twitter.com/IVz1vJdw6K