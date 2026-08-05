एक्सप्रेस वे पर पर हादसे में आगरा के दो युवकों की मौत

थाना राया अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर राया कट के समीप बीती शाम रॉंग साइड से आयी एंबुलेंस ने लोडर टेंपो में टक्कर मार दी। इसके चलते लोडर सवार चालक समेत दो की मौत हो गयी। पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज परिजनों को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार शाम करीब सवा छह बजे टेढ़ी बगिया आगरा निवासी विपिन उर्फ विवेक अपने मालिक की नई स्कूटी को श्री गंज, थाना छत्ता, आगरा निवासी पवन की लोडर टेंपो में लदवाकर जेवर छोड़ने जा रहा था। बताते हैं कि तभी एक्सप्रेस वे पर राया कट के समीप माइल स्टोन- 112 के समीप एंबुलेंस चालक ने गलत दिशा से लोडर टेंपो में जबरदस्त टक्कर मार दी।

इसके चलते लोडर सवार चालक पवन और युवक विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर चौकी प्रभारी राया कट नितिन त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच दोनों युवकों को एंबुलेंस की मदद से उपचार को जिला अस्पताल भिजवाकर परिजनों को सूचना दे दी। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर एक्सप्रेस वे का यातायात सुचारू कराया। पुलिस एम्बुलेंस चालक की तलाश कर रही है। सीओ महावन संजीव कुमार राय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि एंबुलेंस नोएडा में एक कंपनी की थी, वह आगरा में मरीज को छोड़कर वापस लौट रही थी। कंपनी की ही दूसरी एंबुलेंस एक्सप्रेसवे में खराब हो गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आगे चल रहे एंबुलेंस चालक ने गलत दिशा में एंबुलेंस को लेकर जाते समय हादसा हो गया।