हाईवे पर डंपर से टकराई एंबुलेंस, चार घायल
डंपर से टकराई मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस, चार घायलडंपर से टकराई मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस, चार घायलडंपर से टकराई मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस, चार घायल
बिनावर, संवददाता। बदायूं-बरेली हाईवे पर शनिवार शाम मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस डंपर से टकरा गई। हादसे में मरीज समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को दूसरी एंबुलेंस से बरेली भेजा, जबकि डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शनिवार शाम करीब सात बजे बदायूं मेडिकल कॉलेज से निजी एंबुलेंस चालक रोहित निवासी मीरासराय, बदायूं एक बुजुर्ग महिला मरीज को लेकर इलाज के लिए बरेली जा रहा था। एंबुलेंस जब बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी के पास पहुंची, तभी सामने चल रहे डंपर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में चालक रोहित सहित मरीज और एंबुलेंस में सवार कुल चार लोग घायल हो गए।सूचना मिलते ही बिनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल दूसरी निजी एंबुलेंस की व्यवस्था कर सभी घायलों को इलाज के लिए बरेली भेज दिया। वहीं हादसे ग्रस्त एंबुलेंस और डंपर को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही।
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