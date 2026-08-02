खड़े ट्रक में घुसी एम्बुलेंस, एक की मौत और पांच घायल
त्तरी की एक एम्बुलेंस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना शनिवार रात को हुई। प्रभावित व्यक्ति अपने बीमार परिजन को दिल्ली से बनारस ले जा रहे थे।
तिर्वा । दिल्ली से बनारस जा रही एक एम्बुलेंस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गई। फगुहा भट्टा के समीप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में एम्बुलेंस पीछे से तेज रफ्तार में जा टकराई। इस भीषण हादसे में एम्बुलेंस सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मरीज समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शनिवार की देर रात हुआ। गाजीपुर जिले के मोहल्ला बंसीगर निवासी राजेश सिंह (पुत्र उदयशंकर) अपने बीमार परिजन को इलाज के लिए दिल्ली से बनारस ले जा रहे थे। एम्बुलेंस जैसे ही तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के फगुहा गांव के पास पहुंची, एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही यूपीडा की गश्ती टीम राहत कार्य के लिए पहुंची। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस से बाहर निकाला और राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश सिंह (पुत्र उदयशंकर) को मृत घोषित कर दिया। हादसे में बनारस के चितईपुर निवासी राजेश (32), अमित वर्मा (29), सत्यम (30), सुजाता (20) और सपना (42) गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। रविवार सुबह रोते-बिलखते परिजन राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए अपने साथ ले गए.
एक्सप्रेस-वे पर फिर बना ''खड़ा ट्रक'' काल
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े वाहन लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। फगुहा भट्टा के पास हुई यह दुर्घटना भी इसी घोर लापरवाही का नतीजा है। तेज रफ्तार लेन या किनारे खड़े ट्रकों के पीछे रिफ्लेक्टर न होने से देर रात एम्बुलेंस चालक को खड़ा वाहन दिखाई नहीं दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। यूपीडा की गश्त के बावजूद एक्सप्रेस-वे पर अवैध पार्किंग पर लगाम नहीं लग पा रही है। यदि समय रहते इन खड़े वाहनों को हटाया गया होता, तो मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार होने से बच सकती थी.
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