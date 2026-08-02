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डीसीएम की टक्कर से 102 एंबुलेंस हादसे का शिकार, मरीज समेत तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार डीसीएम ने एंबुलेंस को टक्कर मारी, जिससे एंबुलेंस में सवार मरीज और दो तीमारदार घायल हो गए। एंबुलेंस चालक ने डीसीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

डीसीएम की टक्कर से 102 एंबुलेंस हादसे का शिकार, मरीज समेत तीन घायल

कन्नौज। जीटी रोड पर तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से 102 एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार मरीज और दो तीमारदार घायल हो गए। मामले में एंबुलेंस चालक ने डीसीएम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला अस्पताल में तैनात 102 एंबुलेंस चालक रामनिवास निवासी धम्मापुरवा, कोतवाली देहात, हरदोई ने कन्नौज सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 29 जुलाई को वह जिला अस्पताल से मरीज और तीमारदारों को लेकर गांव दाईपुर छोड़ने जा रहा था। जब एंबुलेंस जीटी रोड पर ग्राम मिर्सेनपुर के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही डीसीएम ने एंबुलेंस में पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे में एंबुलेंस में सवार मरीज व तीन महिलाएं सोनिया पत्नी सहनीन, सुबी पत्नी साहिल तथा शहनाज पत्नी अयूब घायल हो गईं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक रामनिवास की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने डीसीएम चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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