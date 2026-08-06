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14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाएंगे विद्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा अभियान 2

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाएंगे विद्यालय

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश में सभी विद्यालयों को इसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, 14 अगस्त को विद्यालयों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गोष्ठियों, परिचर्चाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को देश के विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ, उससे प्रभावित परिवारों की पीड़ा तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता के महत्व से अवगत कराया जाएगा।

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इसके साथ ही छात्रों को विभाजन विभीषिका पर आधारित राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत प्रभात फेरी, राष्ट्रीय ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध, चित्रकला, भाषण तथा प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, साथ ही अभियान से जुड़ी गतिविधियों की तस्वीरें व जानकारी 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इन कार्यक्रमों की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोनों दिवस सुव्यवस्थित एवं गरिमामय ढंग से मनाए जा सकें।

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