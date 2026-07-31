सीसीटीएनएस योजना में जिला प्रदेश में टॉप, जून 2026 की रैंकिंग में मिला पहला स्थान
उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी माह जून-2026 की राज्य स्तरीय सीसीटीएनएस प्रगति रैंकिंग में अम्बेडकरनगर को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकर नगर पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी माह जून-2026 की राज्य स्तरीय सीसीटीएनएस प्रगति रैंकिंग में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह सफलता पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन में सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले सीसीटीएनएस प्रगति डैशबोर्ड के आधार पर प्रदेश के सभी जनपदों का मूल्यांकन किया जाता है।
इस उपलब्धि का श्रेय जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क को दिया गया है। आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग से जिले की पुलिस अपराध नियंत्रण, विवेचना, अभिलेख प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पुलिस विभाग ने भविष्य में भी डिजिटल पुलिसिंग को और सशक्त बनाने तथा कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।
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