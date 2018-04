आंबेडकर जयंती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- जय भीम, सभी दलों को भी याद आए 'संविधान निर्माता'  

दलितों के हकों के लिए लड़ने वाले और संविधान के निर्माण में अहम योगदान निभाने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर की आज 127वीं जयंती है। इस मौके पर देश की राजनीतिक पार्टियों (बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा) आदि के अलावा और अन्य संगठन अपने स्तर पर देश में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच मई तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर से करेंगे। प्रधानमंत्री आंबेडकर जयंती के मौके पर एक वीडियो के साथ ट्विट कर लिखा, 'सभी देशवासियों को आंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम!'

Greetings on Ambedkar Jayanti. Pujya Babasaheb gave hope to lakhs of people belonging to the poorest and marginalised sections of society. We remain indebted to him for his efforts towards the making of our Constitution.



सभी देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम! pic.twitter.com/NZW6QsKgN0