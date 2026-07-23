अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की टीम रवाना
गढ़हरा के बरौनी से बुधवार को अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की टीम रवाना हुई। टीम में कई युवक शामिल थे और स्थानीय लोगों ने स्टेशन पर उन्हें विदाई दी। यह यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी।
गढ़हरा(बरौनी)। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को बारो से श्रद्धालु युवकों की टीम रवाना हुई। टीम में रंधीर कुमार साह, विक्रम झा, राहुल कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार, विनय कुमार, अंबेश कुमार, भार्गव कुमार, अभय कुमार, राम किशोर कुमार, अमित कुमार बरौनी जंक्शन से रवाना हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बरौनी स्टेशन पहुंच उन्हें विदा किया। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और 28 अगस्त 2026 तक चलने वाली है।
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