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छड़ी मुबारक यात्रा की तैयारी शुरू, 28 को समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमरनाथ यात्रा का मुख्य आकर्षण छड़ी मुबारक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा के दौरान छड़ी को विभिन्न मंदिरों में ले जाया जाएगा और साधुओं तथा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।

छड़ी मुबारक यात्रा की तैयारी शुरू, 28 को समापन

श्रीनगर, एजेंसी। अमरनाथ यात्रा का मुख्य आकर्षण छड़ी मुबारक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

छड़ी मubarक की यात्रा

उन्होंने बताया कि छड़ी मुबारक को 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर और 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाएगा। 15 अगस्त को श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापना के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। महंत दीपेंद्र गिरि ने कहा कि नागपंचमी पर 17 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पारंपरिक छड़ी-पूजन किया जाएगा। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में, 24 अगस्त को चंदनवारी में, 25 अगस्त को शेषनाग में, 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा।

सुरक्षा प्रबंध

उन्होंने बताया कि सरकार को सुरक्षा के लिए पत्र भेजा गया है। इसमें जाने वाले साधुओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले शनिवार को अधिकारियों ने अमरनाथ गुफा जाने वाले दोनों मार्गों की मरम्मत के लिए अमरनाथ यात्रा को निलंबित करने की घोषणा की थी। कश्मीर के संभाग आयुक्त अंशुल गर्ग ने कहा कि यात्रा 9 अगस्त से दोनों मार्गों पर निलंबित रहेगी। छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जाएगी और 28 अगस्त को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा।

सामान्य प्रश्न

अमरनाथ यात्रा का समापन कब होगा?
अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा।
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