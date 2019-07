Amarnath Yatra: बालटाल रूट पर ITBP के जवानों ने की महिला की मदद, देखें VIDEO

कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) सोमवार से शुरू हो गई। यात्रा के दौरान बालटाल रूट पर आईटीबीपी के जवानों ने एक महिला की मदद की। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो के अनुसार, आईटीबीपी के जवान दुर्गम रास्तों पर महिला की मदद करते हुए दिख रहे हैं।

#WATCH Jammu & Kashmir: Indo-Tibetan Border Police troops help a woman yatri on the Baltal route. #AmarnathYatra pic.twitter.com/QkTLvuRtlM