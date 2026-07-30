बारिश और भूस्खलन ने की यात्रा प्रभावित
मुरादाबाद में बाबा अमरनाथ की यात्रा भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुई है। पहलगाम का रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन यात्रियों को अब बालटाल के रास्ते भेजा जा रहा है। बारिश के चलते यात्रा में 10 से 12 दिन की देरी हो सकती है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी कुछ दिन बंद रहा था।
मुरादाबाद। बाबा अमरनाथ की यात्रा अधिक बारिश एवं भूस्खलन के चलते प्रभावित हुई है। साइन बोर्ड ने पहलगाम के रास्ते से यात्रा पूरी तरह बंद कर रखी है। हालांकि दो दिन बंदी के बाद अब यात्रियों को बालटाल के रास्ते से गुफा तक भेजा जा रहा है। यात्रा पर जत्था लेकर गए श्री शिव सेवक दिल्ली के मुरादाबाद के प्रभारी अजय त्रिवेदी ने बताया भीड़ और रास्ता बंद होने के चलने साइन बोर्ड ने कई दिन तक रजिष्ट्रेशन भी बंद कर दिए थे। अब यह भी शुरू कर दिये हैं। बारिश और यात्रा रुकने के चलते यात्रा में दस से बारह दिन तक लग रहे है।
वह आज रात में अपने जत्थे के साथ लौट रहे हैं।
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