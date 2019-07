अमरनाथ यात्रा: अब बालटाल बेस कैंप में शुरू हुई ये नई योजना

अमरनाथ यात्रा सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। 7,500 से अधिक तीर्थयात्री वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने के लिए हिमालय की पवित्र गुफा में स्थित बाबा बफार्नी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। अब ये पता चल सकेगा कि कितने यात्री गुफा तक पहुंचे और बाबा बफार्नी के दर्शन किए।

इसके लिए जम्मू-कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को बारकोड वाली पर्ची देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे गुफा तक जाने और वहां से आने वाले लोगों की वास्तविक संख्या को ट्रैक किया जा सके।

Baltal: Authorities have started to issue a 'barcode-enabled' authority slip to pilgrims to keep a track of the actual number of people travelling to, and from the cave shrine. #JammuAndKashmir #AmarnathYatra pic.twitter.com/IHIhnugaLZ