जम्मू से अमरनाथ के लिए 1056 तीर्थयात्री रवाना
जम्मू से अमरनाथ यात्रा का 26वां जत्था सोमवार को रवाना हुआ जिसमें 1056 तीर्थयात्री शामिल हैं। यह अब तक का सबसे छोटा जत्था है, जिसमें 832 पुरुष, 205 महिलाएं, और अन्य भक्त शामिल हैं। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी और 28 अगस्त को समाप्त होगी।
जम्मू, एजेंसी। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से सोमवार को 1056 तीर्थयात्रियों का 26वां जत्था रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला यह इस वर्ष अब तक का सबसे छोटा जत्था है। अधिकारियों ने बताया कि तड़के करीब तीन बजे 46 वाहनों से तीर्थयात्री भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के लिए निकले। इनमें 832 पुरुष, 205 महिलाएं, दो बच्चे, 15 साधु और दो साध्वियां शामिल हैं। तीन जुलाई से आरंभ हुई यात्रा को एक माह का वक्त हो चुका है। इस अवधि में 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 1.4 लाख तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से रवाना किए गए थे।
57 दिवसीय यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी।
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