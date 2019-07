VIDEO: अमरनाथ यात्रियों के लिए चट्टान बने जवान, पहाड़ों से गिर रहे पत्थर

अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। श्रद्धालू प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का सामना करते हुए यह यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन उनकी मदद के लिए सेना के जवान मौर्चा संभाले रहते हैं। वो हर कदम पर भक्तों के साथ होते हैं। इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति इन जवानों को सलाम करेगा।

दरअसल यात्रा के दौरान श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान भूस्खलन होने लगा। इस वजह से रास्ते पर बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े रास्ते पर तेजी से आकर गिरने लगे। वहां की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान ने तुरंत मोर्चा संभाला और चट्टान की तरह पत्थरों के आगे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर श्रद्धालुओं की रक्षा की। आईटीबीपी ने इसका वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया।

Read Also: गुजरात में भगवान जगन्नाथ यात्रा शुरू, अमित शाह और CM विजय रूपानी ने की पूजा

ITBP personnel braving shooting stones at a snow slope by placing Shield wall to ensure safe passage of #Amarnath Yatris on Baltal route.#Himveers pic.twitter.com/fVSIYEzn8x