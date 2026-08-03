अमरजीत व बलराम ने एनआईएस कोर्स में ए ग्रेड किया हासिल, हर्ष
खूंटी के वीर बिरसा तीरंदाजी एकेडमी के प्रशिक्षु अमरजीत कुमार एवं बलराम कुमार ने एनआईएस के छह सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स में ए ग्रेड प्राप्त किया है। उनकी सफलता को जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। तीरंदाजी संघ ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
खूंटी, संवाददाता। वीर बिरसा तीरंदाजी एकेडमी के प्रशिक्षु अमरजीत कुमार एवं बलराम कुमार ने शॉर्ट एनआईएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स) के छह सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ए ग्रेड प्राप्त किया है। अमरजीत कुमार और बलराम कुमार ने निरंतर कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं समर्पण के बल पर प्रशिक्षक (कोच) बनने की योग्यता सफलतापूर्वक अर्जित की। उनकी सफलता को जिले के युवा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। खूंटी जिला तीरंदाजी संघ ने दोनों प्रशिक्षुओं को इस उल्लेखनीय सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों प्रशिक्षक भविष्य में उत्कृष्ट तीरंदाज तैयार कर जिले, राज्य और देश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।
इस अवसर पर जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कोचे मुंडा, सचिव बसंत कुमार, रोशन कुमार, अपूर्व कुमार महतो, मेघा कुमारी सहित वीर बिरसा तीरंदाजी एकेडमी के सभी प्रशिक्षकों एवं सदस्यों ने अमरजीत कुमार और बलराम कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें