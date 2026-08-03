अमरजीत व बलराम ने एनआईएस कोर्स में ए ग्रेड किया हासिल, हर्ष

खूंटी, संवाददाता। वीर बिरसा तीरंदाजी एकेडमी के प्रशिक्षु अमरजीत कुमार एवं बलराम कुमार ने शॉर्ट एनआईएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स) के छह सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ए ग्रेड प्राप्त किया है। अमरजीत कुमार और बलराम कुमार ने निरंतर कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं समर्पण के बल पर प्रशिक्षक (कोच) बनने की योग्यता सफलतापूर्वक अर्जित की। उनकी सफलता को जिले के युवा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। खूंटी जिला तीरंदाजी संघ ने दोनों प्रशिक्षुओं को इस उल्लेखनीय सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों प्रशिक्षक भविष्य में उत्कृष्ट तीरंदाज तैयार कर जिले, राज्य और देश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।