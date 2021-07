पंजाब कांग्रेस के मैच में 'बोल्ड' होंगे सिद्धू! कैप्टन के बड़े 'खिलाड़ी' मनीष तिवारी का हाईकमान को इशारा

Demographics of Punjab:



1. Sikhs : 57.75 %



2. Hindus : 38.49%



3. Dalits : 31:94 % (Sikh&Hindus)



Punjab is both progressive & SECULAR.



ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ!



BUT



balancing SOCIAL INTEREST GROUPs is key



बराबरी सामाजिक न्याय की बुनियाद है!



EQUALITY pic.twitter.com/mKddV4TYOR