कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान: नवजोत सिंह सिद्धू मुझे रिप्लेस कर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं

लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को टिकट नहीं मिलने पर बीते कुछ समय से पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिेंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्नट अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। मगर नवजोत कौर के आरोपों पर इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खुलकर बयान दिया है। कैप्टन अमिरंदर सिंह ने कहा है कि संभवत: नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं, जो कि उऩका बिजनेस है। बता दें कि टिकट नहीं देने के आरोपों को पहले भी अमरिंदर सिंह खारिज कर चुके हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से पंबाज के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है। अगर वह महत्वाकांक्षी हैं तो यह ठीक है, लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मुझे उनसे कोई मतभेद नहीं है। वह शायद सीएम बनना चाहते हैं और मेरी जगह लेना चाहते हैं, यही उनका व्यवसाय है।

