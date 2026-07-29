भाषा विवि के पूर्व छात्र का माय भारत यूथ एम्बेसडर में चयन
लखनऊ के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अमन कुमार त्रिपाठी का चयन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की संस्था 'माय भारत' में 'यूथ एम्बेसडर' के रूप में हुआ है। यह चयन अमन की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर हुआ। उन्हें प्रति माह 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के एलएलएम के पूर्व छात्र और एनएसएस स्वयंसेवक अमन कुमार त्रिपाठी का चयन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की संस्था 'माय भारत' में 'यूथ एम्बेसडर' के पद पर हुआ है। उनका यह चयन उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर हुआ है। इस पद के तहत युवा मंत्रालय उन्हें दो वर्ष तक प्रति माह पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा।अमन को दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दो स्वर्ण पदक पा चुके हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय युवा संसद और राजभवन की वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी पहला स्थान पा चुके हैं।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। इस मौके पर एनएसएस प्रभारी डॉ.नलिनी मिश्रा, विधि विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी,डॉ.राजकुमार सिंह,डॉ.योगेंद्र सिंह,डॉ. प्रशांत वरुण व अंशुल पांडेय उपस्थित रहे।
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