लद्दाख बॉर्डर पर चीन की एक हरकत पर पहुंचेगी सेना, बन रहा दौलत बेग ओल्डी के लिए शॉर्टकट रास्ता

नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने चीन बॉर्डर तक एक और सड़क को बनाने की हरी झंडी दे दी है। यह सड़क लद्दाख के सासेर ला को सासेर ब्रंग्सा से जोड़ेगी। यह सड़क दौलत बेग ओल्डी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तरह होगी।

