पीएम की अगुवाई वाली समिति ने आलोक वर्मा को CBI चीफ के पद से हटाया, कांग्रेस नेता खड़गे ने किया विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति (Selection Committee) की मैराथन बैठक के बाद आलोक वर्मा (Alok Verma) को गुरुवार को सीबीआई निदेशक (CBI Director) पद से हटा दिया गया।

उधर, नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्त होने या फिर अगले आदेश तक सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

Government of India: CBI Additional Director, M. Nageshwar Rao will look after the duties of the Director, CBI till the appointment of a new Director, or until

further orders. pic.twitter.com/VezmuMBxt1