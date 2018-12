आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, AG बोले- विवाद पहुंचा रहा था CBI की प्रतिष्ठा को ठेस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अधिकार छीने जाने और छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार (Central Government) के निर्णय के खिलाफ सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा (Alok Verma) की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

CBI case: AG KK Venugopal tells Supreme Court “The fight between Alok Verma and Rakesh Asthana was becoming critical & matter of public debate. Govt of India was watching with amazement as to what the top officers were doing, they were fighting like cats."