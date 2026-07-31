Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डॉ जयपाल को दूसरी बार मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

अलमोड़ा में पशुचिकित्सा सेवा संघ के त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं। डॉ. जयपाल करगेती को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुना गया। डॉ. दीपाली लालवानी को महासचिव बनाया गया। अन्य पदों पर भी सहमति से नियुक्तियां की गईं। डॉ. जयपाल और डॉ. दीपाली ने संगठन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डॉ जयपाल को दूसरी बार मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी
डॉ जयपाल को दूसरी बार मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी

अल्मोड़ा। पशुचिकित्सा सेवा संघ जिला अल्मोड़ा के त्रैवार्षिक चुनावों संपन्न हो गए हैं। जिला संरक्षक और सीवीओ डॉ. योगेश अग्रवाल की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया हुई। डॉ जयपाल करगेती को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। जिला मुख्यालय में आयोजित चुनावी बैठक में डॉ. जयपाल करगेती को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। उनके साथ ही डॉ. दीपाली लालवानी को भी निर्विरोध जिला महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारिणी के अन्य पदों में भी आम सहमति से नियुक्तियां की गईं। चुनाव अधिकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष पद पर डॉ. महेंद्र कुमार मौर्या कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. संदीप तिवारी, संयुक्त सचिव पद पर डॉ. शालिनी पांडे, मीडिया प्रभारी पद पर डॉ. पैनी आर्या और संपर्क अधिकारी के पद पर डॉ. खेता यादव का निर्वाचन हुआ है।

डॉ. जयपाल करगेती और डॉ. दीपाली लालवानी ने सभी पशुचिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को भरोसा दिलाया कि संघ पशुचिकित्सकों की विभिन्न विभागीय समस्याओं के समयबद्ध निवारण और उनके सेवा संबंधी हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। इस दौरान जिले भर से आए दर्जनों पशु चिकित्सकों ने नई कार्यकारिणी को फूल-मालाएं पहनाकर बधाई दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।