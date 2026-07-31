डॉ जयपाल को दूसरी बार मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी
अलमोड़ा में पशुचिकित्सा सेवा संघ के त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं। डॉ. जयपाल करगेती को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुना गया। डॉ. दीपाली लालवानी को महासचिव बनाया गया। अन्य पदों पर भी सहमति से नियुक्तियां की गईं। डॉ. जयपाल और डॉ. दीपाली ने संगठन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।
अल्मोड़ा। पशुचिकित्सा सेवा संघ जिला अल्मोड़ा के त्रैवार्षिक चुनावों संपन्न हो गए हैं। जिला संरक्षक और सीवीओ डॉ. योगेश अग्रवाल की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया हुई। डॉ जयपाल करगेती को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। जिला मुख्यालय में आयोजित चुनावी बैठक में डॉ. जयपाल करगेती को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। उनके साथ ही डॉ. दीपाली लालवानी को भी निर्विरोध जिला महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारिणी के अन्य पदों में भी आम सहमति से नियुक्तियां की गईं। चुनाव अधिकारी के मुताबिक उपाध्यक्ष पद पर डॉ. महेंद्र कुमार मौर्या कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. संदीप तिवारी, संयुक्त सचिव पद पर डॉ. शालिनी पांडे, मीडिया प्रभारी पद पर डॉ. पैनी आर्या और संपर्क अधिकारी के पद पर डॉ. खेता यादव का निर्वाचन हुआ है।
डॉ. जयपाल करगेती और डॉ. दीपाली लालवानी ने सभी पशुचिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को भरोसा दिलाया कि संघ पशुचिकित्सकों की विभिन्न विभागीय समस्याओं के समयबद्ध निवारण और उनके सेवा संबंधी हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। इस दौरान जिले भर से आए दर्जनों पशु चिकित्सकों ने नई कार्यकारिणी को फूल-मालाएं पहनाकर बधाई दी।
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