मल्ला महल में सजेगा साहित्यिक वैचारिक महाकुंभ
अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का चौथा संस्करण 30 अक्तूबर से मल्ला महल में आयोजित होगा। इस महोत्सव में प्रख्यात साहित्यकार और विशेषज्ञ भाग लेंगे। ‘रोड टू एएलएफ 2026’ अभियान के तहत युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता जैसे समकालीन विषयों पर संवाद होगा।
अल्मोड़ा। ‘अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2026’ के चौथे संस्करण को लेकर रविवार को प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन की आधिकारिक घोषणा की गई। अध्यक्ष डॉ. वसुधा पंत ने बताया कि उत्तराखंड का साहित्यिक एवं वैचारिक महाकुंभ आगामी 30 अक्तूबर से ऐतिहासिक मल्ला महल में आयोजित होगा। संस्थापक अधिवक्ता विनायक पंत ने महोत्सव के नवगठित मार्गदर्शन मंडल का ऐलान किया। जिसमें पूर्व मुख्य सचिव इंदु पांडे, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघन सिंह और पद्मश्री डॉ. ललित पांडे जैसी विभूतियां शामिल हैं। महोत्सव में देश-विदेश के प्रख्यात साहित्यकार और विशेषज्ञ जुटेंगे, जिनमें मुख्य रूप से प्रसून जोशी, अमिताभ कांत, मालिनी अवस्थी, पुष्पेश पंत और संजीव चोपड़ा शामिल हैं।
यह विचार महोत्सव स्थानीय पर्यटन, हस्तशिल्प और लोककला को भी बढ़ावा देगा। इस बार युवाओं को जोड़ने के लिए ‘रोड टू एएलएफ 2026’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रचनात्मक लेखन, फोटोग्राफी और पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कुमाउनी व्यंजन प्रतियोगिता होगी। चार दिनों तक चलने वाले उत्सव में केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे समकालीन विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के संवाद होंगे। यहां सह-निदेशक डॉ. दीपा गुप्ता, मनीषा पंत, मनोज गुप्ता, मीता उपाध्याय, भूषण पांडे और दीपक थे।
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