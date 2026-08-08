स्टेडियम ए बनी बास्केटबॉल की विजेता
कमल पंत, अल्मोड़ा। बियरशिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। फाइनल में स्टेडियम ए ने बियरशिबा ए को हराया। कोच लियाकत अली खान ने खेल के महत्व पर जोर दिया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई। विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई।
कमल पंत, अल्मोड़ा। बियरशिबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय अंतरविद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई। फाइनल मुकाबले में स्टेडियम ए ने बियरशिबा स्कूल ए को हराकर ट्राफी पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन, खेल भावना का परिचय दिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित कोच लियाकत अली खान रहे। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां अकादमिक डायरेक्टर दीपिका विल्सन एवं उपप्रधानाचार्य हरीश कांडपाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतिभागी विद्यालयों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।
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