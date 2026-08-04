विसंगतियों की सुनवाई में डीएम का औचक निरीक्षण
अल्मोड़ा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत, डीएम अंशुल सिंह ने प्राथमिक विद्यालय पंचधारा में सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए और मतदाताओं से सीधे संवाद किया। डीएम ने प्रक्रिया में सुधार और समय सीमा के भीतर विसंगतियों के निस्तारण का आश्वासन दिया।
अल्मोड़ा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत विसंगतियों के लिए जारी नोटिसों की सुनवाई जारी है। सोमवार को डीएम अंशुल सिंह एकाएक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंचधारा पहुंच गए। यहां चल रही सुनवाई प्रक्रिया का जायजा लिया और अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। जिले में एसआईआर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में सोमवार को डीएम अंशुल सिंह ने धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बूथ पर सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों से सीधी वार्ता की। उन्होंने प्रक्रिया के संबंध में लोगों का फीडबैक लिया और यह जाना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है।
इसके साथ ही, डीएम ने मौके पर तैनात कार्मिकों और नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सुनवाई की प्रगति, अब तक प्राप्त कुल प्रकरणों तथा उनके निस्तारण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विसंगतियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। अधिकारियों को मतदाताओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। यहां एडीएम युक्ता मिश्र, एसडीएम संजय कुमार आदि थे।
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