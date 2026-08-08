सरकारी स्कूलों में अंडा-फल के लिए राशि आवंटित, 1.05 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

बोकारो, प्रतिनिधि। जिले के सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अतिरिक्त पोषाहार (अंडा/फल) मद में जुलाई से दिसंबर 2026 तक 45 दिनों की राशि आवंटित कर दी गई है। इस राशि का लाभ जिले के बाल वाटिका, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1,05,521 छात्र-छात्राओं को मिलेगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार चौबे ने बताया कि राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएबी द्वारा स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर किया गया है। संबंधित विद्यालयों की औसत उपस्थिति और अंडा-फल मद में उपलब्ध अवशेष राशि का समायोजन करते हुए तीन दिनों के भीतर पीएम पोषण योजना के माध्यम से विद्यालयों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी।

वितरण की जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-सदस्य सचिव की जिम्मेदारी होगी कि राशि प्राप्त होते ही वास्तविक लाभार्थी छात्र-छात्राओं के बीच सप्ताह में दो दिन अंडा अथवा फल का वितरण सुनिश्चित करें। डीएसई ने बताया कि फिलहाल भारत सरकार से पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रांश एवं राज्यांश मद की राशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में मध्याह्न भोजन संचालन के लिए आवश्यक मेटेरियल कॉस्ट की कमी होने पर अंडा-फल मद की राशि का अस्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है। हालांकि मेटेरियल कॉस्ट की राशि प्राप्त होने के बाद अंडा-फल मद की राशि का समायोजन करते हुए अलग-अलग मदों का लेखा-जोखा नियमानुसार संधारित करना होगा। इस आवंटन से जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।